В России уважают решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО

МИД прокомментировал решение Венгрии о ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО Фото: REUTERS

Россия уважает суверенитет Венгрии в вопросе ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Россия уважает суверенитет Венгрии, считает, что вопросы своей внутренней, внешней политики - это суверенное государство решает самостоятельно. В общем-то и есть наше отличие от западного или натоцентричного мироустройства», - заявила Захарова.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил заявил, что до конца текущего года депутаты не будут рассматривать вопрос о ратификации договора о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, данную тему парламент обсудит в 2023 году.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия передавали генсеку НАТО заявку на членство в Североатлантическом альянсе.