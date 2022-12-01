Тарифы на ЖКХ в России вырастут на 9% с 1 декабря 2022 года Фото: Даниил ОПАРИН

В России с 1 декабря 2022 года вырастет коммуналка. В этом году традиционная ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги будет раньше срока - вместо 1 июля 2023 года ее было решено перенести на начало декабря. Формально в этом году для россиян размер коммуналки увеличится два раза.

Однако в правительстве заверяют, что в 2023 году тарифы будут заморожены, а что касается следующего повышения платы за ЖКХ, то оно произойдет только 1 июля 2024 года.

Изменение сроков связано с необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране.

В среднем по России подорожание коммуналки с 1 декабря должно уложиться в 9% или порядка 324 рубля в месяц.

Среди других изменений, которые ждут россиян с 1 декабря, это то, что теперь встать на налоговый учет с 1 декабря можно, подав заявление через портал Госуслуг. Для этого, правда, понадобится усиленная неквалифицированная электронная подпись.

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