В России запустили цифровой полис ОМС 1 декабря 2022 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России с 1 декабря 2022 года запустили цифровой полис ОМС (обязательного медстрахования). Это означает, что теперь гражданам не придётся носить бумажный документ - в поликлинику можно прийти с одним паспортом.

В больнице или поликлинике полис человека смогут найти всего лишь по данным паспорта. Также уточняется, что в детский электронный полис будут вноситься дополнительно данные о родителях или опекунах.

Напомним, полис ОМС - это документ, который нужен гражданам для прикрепления к определенной поликлинике, женской консультации и получения бесплатной медпомощи в больницах.

Ранее сайт KP.RU писал, что по ОМС можно заниматься лечением зубов. В частности, в ОМС входит такое предоставление услуг, как консультация и осмотр врача-стоматолога, лечение зубов (кариес, пульпит и др.) и заболеваний полости рта (гингивит, пародонтоз и т.д.), пломбирование и удаление зубов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые законы с 1 декабря 2022 года: Коммуналка подорожает, а в квартирах разрешат ставить турецкие бани

Самые важные законы, которые вступят в силу в России с 1 декабря (подробности)