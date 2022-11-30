Пушилин сообщил, что все вопросы по мобилизации в ДНР теперь регулируются федеральным законодательством России

Пушилин сообщил, что все вопросы по мобилизацией в ДНР теперь регулируются федеральным законодательством России Фото: Виталий ТИМКИВ

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что теперь в Республике сняты все ограничения на проезд жителей в другие регионы России, которые действовали из-за мобилизации.

Политик также добавил, что все вопросы, связанные с мобилизацией, теперь в ДНР регулируются только федеральным законодательством России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

- В связи с принятием ДНР в состав Российской Федерации и окончанием мобилизационных мероприятий какие-либо ограничения на передвижение граждан между Республикой и иными субъектами РФ отсутствуют, - заявил Пушилин.

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что частичная мобилизация завершилась. Дальше военкоматы будут принимать только добровольцев или тех, кто хочет служить по контракту. А уже 31 октября президент РФ подтвердил завершение частичной мобилизации в России.