В МИД Франции анонсировали начало работы по созданию "трибунала против России" из-за Украины

Французский МИД выступил с жестким антироссийским заявлением Фото: REUTERS

МИД Франции официально заявил о начале работы по созданию так называемого "специального трибунала в отношении России" из-за действий ВС РФ на Украине. Информацию об этом распространило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.

По словам французского дипломата, Париж приступил к соответствующей работе вместе с европейскими и украинскими партнерами.

При этом на сегодняшний день конкретные сроки начала работы "трибунала", а также параметры и правила его деятельности (в частности, какие именно кейсы и в отношении кого он будет уполномочен рассматривать) пока не разглашаются.

Ранее постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя публично заявил о том, что Москва не воспринимает всерьез попытки создания западными государствами "трибунала по Украине". По его мнению, главной целью подобных недружественных действий Запада является попытка узаконить конфискацию замороженных за границей российских активов и резервов.