РИА Новости: участвующие в СВО на Украине российские десантники получили новый комплекс разведки

Одну из новейших отечественных разработок первыми получили российские десантники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойцы российских подразделений ВДВ (Воздушно-десантных войск), которые принимают участие в военной операции РФ на Украине, используют в своей работе новейшие образцы военной техники.

Так, по информации источника информагентства РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе РФ, совсем недавно бойцы ВДВ получили в свое распоряжение новейший разведывательный комплекс "Взор", запускаемый из ракетницы.

Отмечается, что "Взор" представляет собой запускаемый из ручной ракетницы аппарат массой всего 300 граммов, длиной 30 и диаметром 5 см. Дрон оснащен видеокамерой и парашютом.

Ранее стало известно о том, что в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине российские Вооруженные силы активно используют так называемые "пикирующие беспилотники" (они являются одним из образцов новейших российских военных разработок).

Технические характеристики позволяют барражирующим дронам практически отвесно атаковать бронетехнику, в первую очередь танки, выцеливая слабозащищенные крыши башни или моторного отсека.