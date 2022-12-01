В США сообщили о готовности применить в отношении КНДР новые жесткие санкции

Соединенные Штаты считают, что пришло время вновь применить санкции к Северной Корее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти ведут работу над подготовкой нового жесткого пакета экономических санкций в отношении Северной Кореи. Соответствующую информацию распространил помощник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"В данный момент мы готовим новый пакет санкций против КНДР", - цитирует информагентство ТАСС заявление Салливана, которое он сделал в Вашингтоне на специальной конференции, посвященной американо-южнокорейским отношениям. Если говорить о содержании санкций, то речь может идти как о продолжении экономического давления на КНДР, так и о включении новых представителей северокорейских властей в списки персональных санкций.

По словам Салливана, к подобным действия власти США вынуждены переходить на фоне регулярных ракетных пусков и испытаний, проводимых Северной Кореей (лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно заявлял о том, что их проведение в будущем продолжится, а любая критика по поводу испытаний является вопиющим примером иностранного вмешательства в дела его страны).

Высокопоставленный американский чиновник также подчеркнул, что США в свете проведения КНДР ракетных запусков наращивают "трехстороннее сотрудничество в военной сфере и области безопасности" с Японией и Южной Кореей и проводят "более тесное взаимодействие, направленное на обеспечение соблюдения санкций" в отношении Северной Кореи.

Ранее Ким Чен Ын публично предупредил, что он и его страна в целом готовы к любым военным столкновениям с США.