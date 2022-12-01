В Швейцарии сообщили, что удерживают почти 8 млрд долларов активов России Фото: REUTERS

Министерство экономики Швейцарии опубликовало на своем сайте данные, согласно которым с 28 февраля 2022 года страна заморозила 7,94 млрд долларов активов из России, а также 15 объектов недвижимости.

"По состоянию на 25 ноября 2022 года активы, замороженные в Швейцарии, составляют 7,5 миллиарда франков (7,94 млрд долларов), к которым добавлено 15 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции", - говорится в документе.

Министерство уточняет, что владельцы активов не могут распоряжаться ими. После того, как Швейцария объявила о поиске активов на сумму более 100 тыс. франков, было выявлено порядка 123 физических и юридических лиц, которые состоят в коммерческих отношениях с 7548 организациями на общую сумму 46,1 млрд франков.

"Объем замороженных активов не позволяет прямо судить об эффективности санкций. Более того, это всего лишь снимок, который может меняться как вверх, так и вниз. Замороженные суммы могут увеличиваться, например, в тех случаях, когда объектом санкций становятся новые лица или выявляются новые активы. И наоборот, бывает, что активы, замороженные в превентивных целях, должны быть освобождены после проведения необходимых проверок", - сказано в публикации.

Напомним, помимо ограничений, в восьмом пакете антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) позволил государствам-членам разморозить активы некоторых инвесторов из России как физических, так и юридических лиц. Об этом сообщается в "Официальном журнале ЕС". Такая мера принята для реализации ряда обязательств по соглашениям, заключенным до 3 июня 2023 года.