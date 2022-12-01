Памятник Николаю Островскому демонтировали на Украине

Памятник Николаю Островскому снесли в Хмельницкой области Фото: Кадр видео

Памятник советскому писателю Николаю Островскому, автору романа "Как закалялась сталь", снесли в городе Шепетовка, расположенном в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Гамалий в своем телеграм-канале в четверг, 1 декабря 2022 года.

По его словам, решение связано с "очищением от тоталитарного наследия".

"Как очищаем площадь перед Шепетовским музеем, так очистим всю Украину от тоталитарного наследия", - написал Гамалий.

Ранее на Украине уже снесли постаменты полководца Георгия Жукова, писателей Александра Пушкина и Михаила Булгакова. Кроме того, памятники советским освободителям активно сносят сейчас в Прибалтике и других странах Европейского союза.

Напомним, в Латвии снесли монумент советским солдатам-освободителям Резекне, это последний большой памятник Красной Армии в республике. Памятник установили в 1976 году в честь красноармейцев, погибших в ходе освобождения города в годы Второй мировой войны. Его создателями были скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш, в народе памятник известен под названием "Алеша".