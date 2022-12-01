Минобороны РФ: Российские войска уничтожили в ДНР установку HIMARS с боекомплектом Фото: Александр КОЦ

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российским артиллеристам удалось уничтожить американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS с боекомплектом и экипажем.

Уточняется, что все произошло в районе населенного пункта Ореховатки в Донецкой Народной Республике.

- В ходе контрбатарейной борьбы в районе Ореховатка поражена установка американской РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем, - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Также российские силы уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Вольное Поле в ДНР и Орехов Запорожской области.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские военные в ходе спецоперации обнаружили группу зарубежных наемников в лесополосе и ударили по ее позициям. Минобороны РФ опубликовало соответствующее видео. На кадрах показана разведка с коптеров, выявление противника, определение его местонахождения, огонь по противнику, маневрирование ударных средств и многое другое.