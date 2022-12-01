Еврокомиссия предложила странам ЕС установить "потолок цен" на российскую нефть на уровне $60 за баррель Фото: REUTERS

Европейская комиссия предложила странам Евросоюза установить "потолок цен" на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом 1 декабря сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что все 27 государств-членов союза должны одобрить эту цифру, чтобы данная мера вступила в силу. Однако по словам источников СМИ, среди стран-участниц ЕС уже есть определенный консенсус в отношении уровня в 60 долларов за баррель. А в ЕК считает возможным установление "потолок цен" на черное золота именно на таком уровне.

Ожидается, что "потолок цен" на российский ресурс должен вступить в силу 5 декабря, вместе с эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю.

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер РФ Александр Новак предупреждал, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка". Он также заявлял, что вмешательство в рынок может привести только к дефициту.