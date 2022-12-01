Минобороны РФ: Российские войска поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска нанесли удары по трем пунктам в районе Славянска в ДНР, где временно размещались иностранные наемники. Об этом 1 декабря сообщили в Минобороны РФ.

- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск в ДНР, - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Уточняется, что наши войска ликвидировали три склада боеприпасов ВСУ, которые были расположен в районе Вольного Поля ДНР и неподалёку от Орехова Запорожской области.

Также средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка ЛНР и города Донецк.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении спецоперации на Украине. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.