Центробанк может ужесточить регуляцию выдачи ипотечных кредитов

Масштабирование программ льготного кредитования увеличивает разницу в ценах на первичном и вторичном рынке жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 1 декабря, Центробанк заявил о потенциальном ужесточении регулирования выдачи ипотечных кредитов. Такое развитие событий возможно в случае сохранения негативных тенденций на ипотечном рынке. Центральный Банк планирует ужесточить регулирование выдачи банками ипотеки с низким первоначальным взносом, а также повысить требования к уровню резервов по ипотеке в зависимости от показателя эффективной ставки. Об этом говорится в вышедшем Обзоре финансовой стабильности ЦБ.

Как отмечают в ЦБ РФ, в последнее время сформировался рост цен на жилье - 20% с начала года. Вместе с тем, он не подкреплен ростом доходов населения, а вызван послаблениями финансовых условий по ипотеке.

Масштабирование программ льготного кредитования увеличивает разницу в ценах на первичном и вторичном рынке жилья. В втором-третьем кварталах 2022 года данная тенденция была усилена реализацией программ "ипотеки от застройщика", пишет ЦБ.

Помимо этого, в Центробанке отметили, что на рынке выросла доля кредитов с низким (менее 20%) первоначальным взносом - с 37 до 48%.

Если ситуация на рынке недвижимости и кредитования будет развиваться в том же направлении, то регулятор примет решение об ужесточении регулирования. Иначе говоря, будет увеличена надбавка по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки и низким первоначальным взносом.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиулина уже объясняла, почему ипотека под 0% годовых (так называемые ипотеки от застройщиков) — это маркетинговый ход.