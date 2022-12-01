Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 14:38

Путин призвал правительство уделить внимание развитию служб психологической помощи

Он уточнил, что кроме председателя правительства этим вопросом нужно заняться и координационной комиссии
София ГОНЧАРОВА
Путин призвал правительство уделить внимание развитию служб психологической помощи

Путин призвал правительство уделить внимание развитию служб психологической помощи

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что правительству следует уделить особое внимание развитию служб психологической помощи. По мнению политика, сейчас они не развиваются должным образом. Об этом глава государства рассказал 1 декабря на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус" в Сочи.

- Нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях ... должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно, - сказал российский лидер.

Также Путин добавил, что кроме председателя правительства этим вопросом нужно заняться и координационной комиссии.

Напомним, сегодня президент РФ проводит в Сочи встречу с участниками II Конгресса молодых ученых. Это уже вторая встреча в подобном формате.