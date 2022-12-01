Путин призвал правительство уделить внимание развитию служб психологической помощи Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что правительству следует уделить особое внимание развитию служб психологической помощи. По мнению политика, сейчас они не развиваются должным образом. Об этом глава государства рассказал 1 декабря на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус" в Сочи.

- Нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях ... должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно, - сказал российский лидер.

Также Путин добавил, что кроме председателя правительства этим вопросом нужно заняться и координационной комиссии.

Напомним, сегодня президент РФ проводит в Сочи встречу с участниками II Конгресса молодых ученых. Это уже вторая встреча в подобном формате.