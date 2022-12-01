ЕС планирует ввести санкции против Twitter из-за контента Sputnik и RT Фото: REUTERS

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что Европейский союз может ввести санкции против Twitter за распространение, в том числе, российских Sputnik и RT, об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Владельцу-миллиардеру, который поклялся вернуть «свободу слова» в Twitter, не стоит недооценивать ЕС и значительные санкции, которым Twitter может в конечном итоге подвергнуться, если не будет соблюдать правила ЕС, принятые в блоке», - приводит агентство слова Юровой.

Европолитик заявила, что «если сеть легко используется российской пропагандой, то вы, скорее всего, нарушаете санкции, потому что вы можете распространять контент, разработанный находящимися под санкциями СМИ, такими как Russia Today и Sputnik».

Как сообщал сайт KP.RU, еврокомиссар Бретон в беседе пригрозил Маску запретить в еврозоне Twitter, если соцсеть не будет придерживаться правил ЕС.

Ранее Илон Маск после покупки Twitter заявлял о намерении сделать социальную сеть «самой свободной в мире» и выражал надежду, что чиновники не станут создавать каких-либо серьезных препятствий.