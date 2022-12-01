Больше 1300 малышей появились на свет в новых регионах за первый месяц в составе России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях в октябре текущего года родились более 1,3 тысячи детей. Об этом журналистам рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

- В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях врачи помогли появиться на свет более 1,3 тысячи детей в октябре. В оказании медпомощи по профилю "акушерство и гинекология" задействованы как местные медики, так и врачи ведущих медорганизаций, подведомственных Минздраву РФ, - уточнил представитель ведомства.

Кузнецов также напомнил, что по поручению российского лидера в Донецке сейчас возводят современный перинатальный центр на 140 коек. Согласно проекту, это будет шестиэтажное здание, площадь которого составит 25 тыс. квадратных метров.

Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что гражданам в новых регионах необходимо дать время, чтобы "врасти в российскую действительность" и почувствовать преимущества от жизни в РФ.

После того, как 30 сентября 2022 года Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали документы о присоединении к РФ, начался переходный период к полной интеграции территорий. Он продлится до 1 января 2026 года.