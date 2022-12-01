Российские войска освободили Курдюмовку в ДНР Фото: Александр КОЦ

Минобороны России 1 декабря сообщило об освобождении населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике.

- В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка в ДНР, - сказано в сообщении военного ведомства в телеграм-канале.

Днем ранее ВС России полностью взяли под контроль над населенным пунктом Андреевка в Донецкой народной республике. В Минобороны отметили, что российские войска продолжают успешные наступательные действия по освобождению населенного пункта Водяное в ДНР.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики. Там были уничтожены до 50 украинских военнослужащих. Кроме того, на Купянском направлении ВСУ потерпели потери в атаках до 50 человек, на Красно-Лиманском – более 40, на Южно-Донецком – более 50.