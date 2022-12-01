В Одессе памятник Пушкину заколотили деревянным забором

Фото: сайт телеканала "Звезда"

На Украине в городе Одесса памятник русскому поэту Александру Пушкину заколотили деревянными щитами.

По данным местного издания "Думская", это сделано для того, чтобы защитить монумент от возможных нападок вандалов. На снимке видно, что щиты полностью закрывают памятник.

- Эта скульптура авторства заслуженного художника Украины Александра Токарева. В последнее время на нее часто нападают вандалы, разрисовывают. Наши сотрудники ее отмывают. Поэтому мы ... защитить ... не хочется, чтобы портили общий вид и города, и музея, - приводит издание слова директора Одесского литературного музея Татьяны Липтуги.

Уточняется, что скульптуру поэта расположена во дворе дома №13 по Пушкинской улице.

Накануне сообщалось, что памятник советскому писателю Николаю Островскому, автору романа "Как закалялась сталь", снесли в городе Шепетовка, расположенном в Хмельницкой области Украины. А до этого в Незалежной уже снесли постаменты полководца Георгия Жукова и писателя Михаила Булгакова.

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