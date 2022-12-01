Медведев заявил, что Россия не откажется от суверенитета и не присягнет на верность Западу

Зампред Совбеза РФ Медведев считает, что сейчас западные страны "нацелен на максимальное противостояние" с Россией Фото: REUTERS

На Западе знают, что Россия не откажется от суверенитета и не присягнёт на верность им, заявил зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он считает, что сейчас западные страны "нацелен на максимальное противостояние нашей стране и истребление исторической памяти".

"Они поняли, что мы не собираемся жертвовать своей независимостью, отказываться от суверенитета, присягать им на верность", - сказал Медведев в ходе встречи руководства партии с волонтерами и благотворителями.

По его мнению, западные страны "пытаются обнулить" результаты развития России за последние годы и хотят "бороться с нами".

Тем не менее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил сожаление по поводу того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Он, как и ряд других западных лидеров, выразил готовность и дальше вести сотрудничество с Россией и налаживать контакты. В том числе участвовать в урегулировании конфликта в Украине.

При этом президент РФ Владимир Путин, говоря о суверенитете, считает, что только Россия может обеспечить "суверенитет" в Украине. Он также подчеркнул, что РФ добьется всех поставленных целей в рамках спецоперации (СВО).

Также на саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, не вмешиваясь во внутреннюю политику другого государства.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность вести переговоры с Россией, призвав ее руководство обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.