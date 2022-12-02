Дима Билан и Люся Чеботина выпустили совместный сингл "Секрет на двоих"

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Российский исполнитель Дима Билан и 25-летняя певица Люся Чеботина выпустили совместный сингл "Секрет на двоих".

Новая трек - яркий, бодрый и зажигательный. Эта песня рассказывает историю двух влюбленных людей, которым нравится играть друг у друга на нервах, но при этом они дорожат друг другом.

Отношения героев композиции бурлят с такой силой, что подругам представленной в композиции девушки "не нужны сериалы", ведь ее жизнь наполнена яркими красками.

Напомним, с 2016 года Люся Чеботина регулярно выпускает синглы, клипы, за ее плечами дуэты с Клавой Кокой, Doni, Даном Баланом, Дмитрием Маликовым и другими артистами.

Что касается Дмитрия Билана, то этот исполнитель давно покорил сердца российских слушателей. А 1 сентября, в день, когда начинается новый учебный год, известный певец выпустил клип на песню Юрия Энтина "Крылатые качели". Артист посвятил песню погибшим детям Донбасса.