Патриарх Кирилл назвал Донбасс передней линией обороны русского мира Фото: Михаил ФРОЛОВ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сегодня Донбасс является "передней линией обороны Русского мира", главными "точками опоры" которого являются вера и любовь к Отечеству. Об этом он рассказал в храме Христа Спасителя во время встречи с детьми, прибывшими из Донбасса.

- Сегодня Донбасс - это передняя линии обороны Русского мира. А Русский мир - это не только Россия, он везде, где живут люди, которые воспитаны в традициях православия и в традициях русской морали. ...У каждого народа, наверное, есть какие-то особые точки опоры в формировании нравственного чувства. И вот нашими точками опоры - людей, живущих в Русском мире, является вера и любовь к Отечеству, - сказал патриарх.

Он добавил, что, если люди теряют любовь к своему Отечеству, то в таком случае они встают "на очень опасный путь".

Ранее сайт KP.RU писал, что гражданам России не нужно считать украинцев врагами, а следует молиться за единство Руси, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, все знают какая опасность нависла над украинским народом. Именно поэтому Патриарх считает крайне важным, чтоб "в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг".

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