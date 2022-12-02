Подавляющее большинство россиян считают правовую культуру главным фактором безопасности дорожного движения

Большинство россиян считают правовую культуру участников дорожного движения главным фактором обеспечения безопасности на дорогах. Об этом заявили 60% участников опроса, проведенного в Telegram-канале Госавтоинспекции МВД России.

Итоги опроса в студии Радио «Комсомольская правда» прокомментировал заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин. В эфире программы «Россия беz ДТП» эксперты обсудили развитие правовой культуры участников дорожного движения.

Пользователям соцсетей задали вопрос: какой фактор определяет безопасность на дороге? В итоге большинство респондентов (60%) назвали ключевым фактором безопасности правовую культуру участников дорожного движения. На второе место россияне поставили уровень подготовки каждого водителя: такой ответ дали 30% участников опроса. Третьим по значимости условием назвали инженерную инфраструктуру (за этот вариант проголосовали 20% респондентов). Сотрудников Госавтоинспекции на дороге как главный фактор безопасности движения – такой вариант выбрали только 14% опрошенных.

- Уровень правовой культуры для нашей страны является очень актуальным, - подчеркнул замглавы российской Госавтоинспекции Олег Понарьин. - Львиная доля всех правонарушений на дорогах – это выявленные средствами автоматической фиксации превышения скорости. Но среди них есть и нарушения правил проезда пешеходных переходов, правил перевозки пассажиров и грузов. Спектр нарушений достаточно широкий. И говорить, что мы сегодня полностью добились понимания участниками дорожного движения той ответственности, которую они принимают на себя, пока еще рано. Работы у нас достаточно много.