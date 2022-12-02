Кулеба: третье посольство Украины получило испачканное красным письмо с угрозами

Кулеба заявил, что уже в третье украинское посольство пришло письмо, пропитанное красной жидкостью. Фото: REUTERS

Третье посольство Украины получило письмо с угрозами, «пропитанное красной жидкостью». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая в эфире украинского телевидения.

Кулеба уточнил, что послания не содержали взрывчатых устройств, но в них было «другое вещество». Глава украинского дипломатического ведомства воздержался от подробных комментариев до опубликования официального заявления по этому поводу.

«Внутри этих конвертов была символическая угроза, переданная Украине. Могу лишь сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью», - сказал Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД назвал произошедшее атакой, совершенной при помощи «сатанинских или вуду-символов».

Напомним, посольства Украины в двух странах получили письма с угрозами.

Ранее в украинском посольстве в Мадриде в руках административного сотрудника взорвался конверт. Человек выжил и добрался до госпиталя самостоятельно.