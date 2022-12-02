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НовостиПолитика2 декабря 2022 2:38

Премьер Японии Кисила заявил, что не видит условий для обсуждения мирного договора с Россией

Политик назвал положение дел в японо-российских отношениях «крайне сложным»
Мария ПАВЛОВА
В Японии заявили, что не видят условий для обсуждения мирного договора с Россией.

В Японии заявили, что не видят условий для обсуждения мирного договора с Россией.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не видит в данный момент условий для обсуждения возможности заключения мирного договора между Японией и Россией. Об этом Кисида сказал в пятницу 2 декабря, назвав отношения между двумя государствами «крайне сложными».

«Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ». – цитирует ТАСС выступление Кисиды в ходе парламентских дебатов.

Политик добавил, что Япония продолжит придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключения мирного договора.

Ранее политолог Хорнунг заявил, что Япония потеряла шанс на мирный договор с Россией после признания Курил «оккупированными». Также негативно влияют на ситуацию антироссийские санкции Токио, полагает специалист.

Нужен ли России мирный договор с Японией, читайте здесь на KP.RU.