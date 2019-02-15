А нужен ли нам мирный договор с Японией

ПУТЬ К МИРУ - ВОЙНА?

Странно, мы совсем не интересуем японцев. Они о нас ничего не знают и знать не хотят. Просто слышали, что где-то далеко в Сибири есть опасная, темная, злая страна (когда-то ее звали СССР), которая забрала у них острова и не хочет отдавать. И это все. Могут простодушно при знакомстве спросить: «А когда вы отдадите наши территории? Все знают, что это наше. И потом, у вас же много земли, а у нас мало». И вообще, японцы как гурманы все страны делят на две категории - вкусные и невкусные. Россия для них «невкусная страна». Единственное, что интересует местную молодежь, - это русское фигурное катание. Вот тут мы впереди планеты всей. Девчонки, которые раньше все знали о нашей группе «Тату», теперь все знают о Загитовой и Медведевой, и об их тренерах, и о том, почему Медведева уехала в Канаду, и какую музыку ей лучше выбрать. Забавно слушать.

В университетах стареют профессоры-русисты, давно позабывшие русский язык. Их все меньше и меньше. Да и зачем японцам изучать далеких злых орков, когда есть добрые эльфы-американцы, которые держат над беззащитной Японией ядерный зонтик. Нет, это не шутка! Это так и называется: американский ядерный зонтик. Единственная страна в мире, пострадавшая от ядерной атаки, боготворит, хотя втайне боится своих убийц! На территории Японии находится 153 военных объекта США, содержание которых, в основном, оплачивает Токио. Один американский солдат обходится японскому бюджету в 106 000 долларов США, а всего на территории «независимой» Японии находится почти 50 тысяч американских солдат.

Я сижу в компании своих старых друзей, пью нелюбимое саке и сокрушаюсь:

- Вот прошло семь лет со времени моего последнего визита, а Япония не меняется.

- Это верно, - вздыхает вождь «Общества Черного Дракона» Танака Такеюки, одетый в военный китайский френч. И глазки у него смешливые, узкие, китайские, за что мы его постоянно дразним «тайным китайцем». - Вот я написал книгу о русско-японских отношениях. Опрашивал многих русских. Они живо интересуются Японией и даже довольно правильно ее себе представляют. А японцы - ноль интереса. И зачем тогда мирный договор, если между двумя нациями нет взаимопонимания? Впрочем, единственный способ достичь взаимопонимания между нациями - это война.

Я ошарашенно смотрю на Танаку: «Ты это серьезно?»

- Шутка, но только наполовину. Японцы интересуются только теми, КОГО БОЯТСЯ. Вот им плевать было на Северную Корею, пока в нашу сторону не полетели корейские ракеты. Теперь в газетах только две темы: злая Корея и страшный Китай.

- А если мы захватим Хоккайдо? - спрашиваю я. - Между прочим, Сталин собирался его занять. А оттуда нацелим ракеты на Японию.

- Хорошая мысль! Тогда у японцев появится к вам бешеный интерес. Будут постоянно изучать в университетах, вырастут специалисты.

Мы все весело хохочем.

- России этот мирный договор не нужен. Ведь от любого договора ждут каких-то ощутимых выгод, а тут их нет. Простым японцам он тоже по барабану. Они вообще не в курсе дела, - объясняет мне мой давний друг Вася Молодяков. (Теперь уже Василий - доктор политических наук, профессор университета Такусеку.) - Договор нужен только премьер-министру Абэ. Он очень амбициозный политик. Ему страстно хочется войти в историю Японии. Он - внук премьер-министра и сын министра иностранных дел. В Японии в политику часто приходят наследственно и очень ответственно. Абэ - политик сугубо элитарного типа: он считает себя призванным совершить что-то великое. Но это цель тактическая, а не стратегическая. У правящей элиты нет никакой стратегии в отношении России, никакого долгосрочного проекта.

- Слова «территориальная проблема» можно заключить в кавычки: у России ее нет, она есть у японцев, - продолжает Василий. -Тут есть три варианта решения: Россия вдруг ни с того ни с сего отдает все четыре острова, или Япония вдруг отказывается от них, или прилетают марсиане и как-то решают эту проблему. Вариант с марсианами - самый вероятный. Характерная ошибка японской дипломатии - у них нет понимания будущего. Им нечего предложить. И так было всегда. В июне 1945 года японское правительство решило направить для переговоров в Москву принца Коноэ и сделало запрос: примет ли принца Сталин? На что был получен ответ: а какие предложения везет принц? Японцы ответили: предложения будут озвучены позже. Вы нам ответьте: примите ли вы его? Сталин снова спросил: а чего хочет-то? Японцы опять: это при личной встрече. Сталин разозлился и прислал ответ: принца не примут. Тебе это ничего не напоминает?

Военно-транспортный самолет США пролетает над американской авиабазой Йокота на западе Токио, ЯпонияФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Ну, как же! Типично японский подход. Вы только отдайте нам два острова (а потом еще два), а потом вы, русские, так будете довольны, что сил нет. А как мы будем довольны? А вот увидите! Прямо не нарадуетесь! А вы скажите сразу! Ну, зачем же вам заранее радоваться? Мы вам потом скажем, как вам будет хорошо. Ерунда какая-то, согласись. И все равно, Вася, носом чую измену. Что-то тут не так. Уж больно японцы в себе уверены.

«РОССИЙСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ НАД ОСТРОВАМИ НЕ ПРИЗНАЕМ!»

Я навещаю знакомых японских журналистов и чувствую в них то же недоумение. А к чему вообще все эти переговоры?

Знаменитый комментатор телевидения NHK Ичие Ишикава заметил с удивлением:

Ичие Ишикава, ведущий комментатор телевидения NHKФото: Дарья АСЛАМОВА

- Не очень понимаю, зачем России вообще мирный договор? Состояния войны нет, дипломатические отношения развиты, туристы ездят. Да, не согласована граница. Ну, так это у японцев головная боль, а не у русских. Если бы речь шла о каком-то всеобъемлющем стратегическом соглашении, я бы еще понимал. Подчеркиваю, это только мое мнение.

А вот что говорит профессор Нагоси Кэнро из университета Такусеку:

- 80 процентов японцев стоят на позиции возращения четырех островов, а когда они узнают, что Абэ согласился на два, это будет проблема. И я слышал, что 86 процентов русских возражают против отдачи хотя бы одного! Так что для обеих стран такой договор сейчас - очень рискованное предприятие. Но старшее поколение уходит, а молодое куда спокойнее относиться к проблеме «северных территорий». Для него главный враг - Китай. И у нас крайне напряженные отношения с северной и южной Кореями. Между Россией и Японией взаимопонимание возможно, но, наверное, не сразу. Все-таки в ХХ веке мы воевали четыре раза: русско-японская война, японская интервенция на Дальнем Востоке, Халхин-Гол и 1945 год. Многовато.

Профессор Нагоси Кэнро с портретом Сергея ЛавроваФото: Дарья АСЛАМОВА

- А назовите мне хоть одну причину, зачем вообще России мирный договор с Японией?

Профессор Нагоси задумывается:

- Если Россия заключит такой договор, мнение о ней в мире станет лучше.

- Мы совершенно спокойно относимся к плохому мнению о нас, - заявляю я. - Когда о нас было хорошее мнение во время перестройки, мы сдавали все, что можно, зато все мировые газеты писали о нас со снисходительной похвалой. Так что чем хуже о нас мнение, тем лучше для нас.

- Но ведь после захвата Крыма вас накрыла политика санкций и конфронтации?

- Нет, санкции начались раньше, с акта Магницкого, - возражаю я. - И потом, в Крыму был проведен законный референдум после военного переворота в Киеве, спонсированного США, что само по себе было конфронтацией Запада с Россией. Так что подобная политика велась еще до Крыма.

- Но ведь Россия должна нести определенные обязательства по международному праву, - говорит профессор Ногаси.

- Но ведь это только Япония полагает, что передача Курил вашей стране соответствует международному праву. Остальной мир так не считает. И что такое международное право? Бомбардировки Югославии, Косово, Ирак, Афганистан, - о каком международном праве мы вообще говорим? Тем более, передав даже два острова, мы покажем свою слабость и откроем ящик Пандоры. Там целая очередь выстроиться из желающих отобрать у нас территории.

- Япония может предложить России в подарок безвизовый режим.

- Вы это серьезно, профессор? Россия имеет безвизовый режим со 129 странами, и никто из них не требует за это территорий. И потом, Япония и сама заинтересована в безвизовом режиме. Да и продавать Родину за паршивую бумажку под названием Договор о мире, - это просто глупо. А что вы думаете по поводу заявления Лаврова, что прежде чем вести диалог о передаче островов, Япония должна признать суверенитет России над ними?

- Думаю, возможность признания Японией суверенитета России над островами равна нулю.

«НАДО ОСТАВИТЬ ПУТИНА И АБЭ ВДВОЕМ»

Журналисты одной крупной японской телекомпании согласились поговорить кулуарно, без фамилий, поскольку для открытого разговора необходимо разрешение руководства. Я впервые попала в такую большую телекомпанию, где в огромном зале, словно под микроскопом, работали около тысячи человек. Наблюдать за ними можно с «капитанского» мостика. Это было угнетающее зрелище. Сотни людей, которым некуда деться от пристального взгляда, трудились или делали вид, что трудятся (согласитесь, что даже симуляция активности требует немалых усилий). За отдельным столом восседал начальник, и рядом не было ни одного стула!

- Что это значит? - спросила я у своей проводницы. - Если начальник вызывает подчиненного, то ему нужен стул.

- Конечно, нет! - удивилась она. - Он должен стоять! Он же подчиненный!

В комнате для конференций я встречаюсь с коллегами. Все они согласны с тем, что японские медиа загнали общество в тупик, постоянно внушая людям, что четыре острова - это их исконные земли, которые необходимо вернуть. «Да, в этом есть наша вина, - признают они. - И премьер-министр Абэ слишком поторопился, пообещав быстрое решение проблемы. Люди устали от ожиданий. Интерес падает. Всем казалось: еще одно усилие, и территории наши. Мы вынуждены убирать из телевизионной сетки сообщения о «северных территориях». Рейтинг падает».

И все же, как японцы, мои коллеги отказаться от островов не в состоянии.

- Понимаете, Абэ и Путин сейчас как жених и невеста, которые намереваются заключить тайный брак, а мы, журналисты обеих стран, как толпа ненавидящих друг друга родственников, которые им мешают, - заметил один молодой человек. - Надо оставить их одних.

- Ни в коем случае! - возражаю я. - Народ имеет право знать о ходе и условиях переговоров. Мы боимся предательства элит.

То, что японцы - самый упрямый и абсолютно не договороспособный народ в мире, я поняла, встретившись с депутатом правящей партии господином Вада Масамунэ, человеком милым, доброжелательным, но твердо стоящим на своем:

- Конечная цель - все четыре острова. Мы не можем отказаться от этой цели В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Иначе японский народ нас не поймет. Мы даже не можем пытаться выкупить эти острова, потому что это будет оскорблением для японского народа - покупка исконно японских территорий. И вообще дело не в деньгах. Наше решение - не экономического, а политического толка. Мы хотим закрыть итоги Второй мировой войны. (Любопытно, что для всего мира они закрыты, а для Японии нет. - Д.А.) Да, мы согласны сейчас на два острова, а решение проблемы Кунашира и Итурупа оставим следующим поколениям. Но даже через сто лет Япония вернется к этому вопросу.

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