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НовостиПолитика2 декабря 2022 3:28

В США допустили возможность передачи Украине ЗРК NASAMS с Ближнего Востока

Странам Ближнего Востока США предоставят взамен новые комплексы ЗРК
Мария ПАВЛОВА
В США допустили возможность передачи Украине ЗРК NASAMS с Ближнего Востока.

В США допустили возможность передачи Украине ЗРК NASAMS с Ближнего Востока.

Фото: REUTERS

Киев может получить зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые сейчас находятся в странах Ближнего Востока. Об этом в четверг 1 декабря заявил генеральный директор компании - производителя этих систем Raytheon Technologies Грег Хейес.

Хейес сообщил изданию Politico, что сейчас США и их союзники по НАТО работают со странами Ближнего Востока, которые используют NASAMS, изыскивая возможность направить ЗРК в качестве поддержки Украине в течение трех-шести месяцев. Взамен переданных Киеву комплексов страны Ближнего Востока получат новые системы, специально для этого произведенные в США, уточни Грег Хейес.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал партнёров предоставить стране ракеты, дальность действия которых свыше 800 километров, мотивируя тем, что это необходимо для «решения энергетической проблемы».

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.