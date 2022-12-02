В США допустили возможность передачи Украине ЗРК NASAMS с Ближнего Востока. Фото: REUTERS

Киев может получить зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые сейчас находятся в странах Ближнего Востока. Об этом в четверг 1 декабря заявил генеральный директор компании - производителя этих систем Raytheon Technologies Грег Хейес.

Хейес сообщил изданию Politico, что сейчас США и их союзники по НАТО работают со странами Ближнего Востока, которые используют NASAMS, изыскивая возможность направить ЗРК в качестве поддержки Украине в течение трех-шести месяцев. Взамен переданных Киеву комплексов страны Ближнего Востока получат новые системы, специально для этого произведенные в США, уточни Грег Хейес.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал партнёров предоставить стране ракеты, дальность действия которых свыше 800 километров, мотивируя тем, что это необходимо для «решения энергетической проблемы».

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