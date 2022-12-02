США готовятся расширить программу обучения украинских военных

США планирует расширить подготовку военных ВСУ на базе в Германии Фото: REUTERS

Соединенные Штаты рассматривают вариант расширения программу обучения украинских военных на базе в Германии. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

"Министр обороны [США] Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных", - говорится в публикации.

По данным издания, речь идет о подготовке "сотен и тысяч" солдат и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) к ведению "изощренных кампаний".

Согласно планам Пентагона, на реализацию инициативы направят средства, которые Вашингтон выделяет Киеву в рамках военной помощи.

Как ранее писал сайт KP.RU, единая европейская миссия "по содействию повышению боеспособности" Вооруженных сил Украины создана по решению руководства Евросоюза. Планируется, что она будет работать на территории государств ЕС, в ее оперативный штаб расположится в Европейской внешнеполитической службе в Брюсселе.

Командование миссией возложено на вице-адмирала Эрве Блежана, директора подразделения военного планирования ЕВС. Предположительно, военнослужащие Вооруженных сил Украины будут приезжать в европейские государства и обучаться там.