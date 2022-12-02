В Китае заявили, что США создают хаос по всему миру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США неизбирательным применением силы и использованием дипломатии принуждения создают хаос по всему миру, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что именно Вашингтон является зачинщиком и настоящим мастером дипломатии принуждения.

Дипломат пояснил, что на счету США бесчисленное количество случаев распространении дезинформации: начиная с периода холодной войны…, до нового века, когда они использовали стиральный порошок и «Белые каски», чтобы развязать войны в Ираке и Сирии…».

Кроме того, он указал, что «именно США создают хаос во всем мире путем неизбирательного применения силы…».

Как сообщал сайт KP.RU, по заявлению госсекретаря США Блинкена, КНР - это единственная страна, способная изменить мировой порядок. При этом США и Китаю придется тесно контактировать друг с другом.

Ранее Блинкен заявлял о введении новых санкций против китайских чиновников, которых в Вашингтоне считают причастными к нарушениям прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств.

30 ноября 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса приняли решение снизить свою зависимость от Китая и других «авторитарных режимов».

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