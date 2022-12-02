Песков заявил, что непризнание США новых территорий России усложняет поиск почвы для переговоров

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соединенные Штаты отказываются признавать частью России Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), а также Запорожскую и Херсонскую области, которые вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 2 декабря 2022 года.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что такая позиция Вашингтона значительно усложняет поиск почвы для переговоров.

"США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы, почвы возможной для взаимного обсуждения", - уточнил Дмитрий Песков.

Напомним, 30 сентября 2022 года, президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к РФ. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский президент Джо Байден заявил, что не исключает возможности начала переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, если тот "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.