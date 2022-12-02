Bloomberg: Россия столкнулась с ростом цен на транспортировку нефти в преддверии нового "потолка" Фото: REUTERS

Стоимость транспортировки российской нефти стремительно растет, так как все больше владельцев танкеров отказываются от торговли за несколько дней до вступления в силу более строгих санкций Европейского Союза, связанных с потолком цен на нефть, который вступит в силу 5 декабря 2022 года. Об этом пишет издание Bloomberg.

"Владельцы, которые по-прежнему готовы отгружать российскую нефть, пытаются взимать более высокую плату за риск. По словам судовых брокеров, ставки между Балтийским морем и Индией обсуждаются на уровне около 15 миллионов долларов, то есть 20 долларов за баррель, при погрузке после 5 декабря, когда вступят в силу новые ограничения ЕС. Прежде было резкое увеличение с 9 миллионов долларов до 11,5 миллионов долларов", - пишет агентство.

Рост затрат отражает проблемы, с которыми сталкиваются поставщики российской нефти в преддверии крайнего срока, когда ЕС, в том числе некоторые из крупнейших в мире владельцев танкеров в Греции, прекратят продлевать доставку и другие услуги для нефти, добываемой страной ОПЕК+, отмечает Bloomberg. Меньшее количество доступных судов и необходимость перенаправления российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым покупателям в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению ставок.

"Участники мирового судоходного рынка также ждут подробностей о предложенном странами «Большой семерки» нефтяном колпаке, который может освобождать поставки от санкций ЕС, если они торгуются ниже ценового предела. Члены блока из 27 стран приближаются к сделке по ограничению цены на уровне 60 долларов за баррель на этой неделе", -подчеркнули в издании.

Чрезмерный фрахт, в свою очередь, подрывает стоимость российской нефти, такой как флагманский сорт Urals, в порту погрузки, поскольку продавцы гарантируют, что окончательная цена поставляемой нефти останется конкурентоспособной по сравнению с альтернативными вариантами. Экспорт из Балтийского моря, где загружается Urals, зависит от малых и средних судов, таких как танкеры Aframax и Suezmax.

"Неясно, останутся ли фрахтовые ставки из Балтики в Индию на уровне около 15 миллионов долларов, если цена на нефть марки Urals упадет ниже предела цен, и не ясно, были ли полностью заключены какие-либо заказы на этом уровне", - говорится в заключении.

Напомним, вчера, 1 декабря 2022 года, Европейская комиссия предложила странам Евросоюза установить "потолок цен" на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ожидается, что "потолок цен" на российский ресурс должен вступить в силу 5 декабря, вместе с эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю.