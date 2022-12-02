Viva Magenta – карминовый красный. Фото: pantone.com

Американский Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2023 года. Им стал Viva Magenta – карминовый красный. Об этом сообщается на сайте организации.

"Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили, одного из самых ценных натуральных красителей, одного из самых сильных и ярких красителей, известных миру", - говорится в сообщении.

В Pantone назвали Viva Magenta мощным, бесстрашным, вдохновляющим цветом, который "упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений".

Напомним, цвет года выбирается путем ежегодного анализа данных в индустрии развлечений, кино, моды, произведений художников и дизайнеров, а также туриндустрии.

В институте уверены, что цвет – одна из важнейших форм коммуникации и способ воздействия на идеи и эмоции, который отражает изменения в глобальной культуре.

Viva Magenta – карминовый красный. Фото: pantone.com

Как ранее писал сайт KP.RU, по версии Pantone, в 2022 году цветом года стал Very Peri - специфический синий оттенок с добавлением фиолетово-красного подтона. Чтобы представить, как он выглядит, достаточно заглянуть в баночку с черничным йогуртом.

В Институте цвета объяснили свой выбор тем, что Very Peri - символ глобального духа времени и переходного периода, который переживает общество.