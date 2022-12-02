Путин провел телефонные переговоры с Шольцем

В пресс-службе Кремля уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе канцлера ФРГ Шольца Фото: REUTERS

По инициативе ФРГ состоялся телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В разговоре с Шольцем российский лидер обсудил ситуацию в Украине.

"Владимир Путин вновь подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции", - уточнили в пресс-службе.

Путин осудил политику стран Запада, в том числе и Германии, которая продолжает поддерживать Украину в политическом и финансовом плане. В связи с этим Путин призвал "германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий".

Помимо этого российский лидер вновь подчеркнул важность участия РФ в расследовании диверсий на "Северных потоках":

"В этом же ряду – террористический акт против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур", - уточнили в пресс-службе Кремля.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во ходе круглого стола на Берлинской конференции по безопасности заявил, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией.