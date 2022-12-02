Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в Часовом Яре в ДНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Часовом Яре Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр Донецкой народной республики», – рассказал он в ходе брифинга.

Российские войска также поразили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины в Харьковской, Запорожской областях и ДНР. Кроме того, был нанесен удар по району сосредоточения 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы и подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня «Град» в Харьковской области, добавил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября российские войска уничтожили около 100 наемников «Иностранного легиона» в ДНР.