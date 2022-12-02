Власти Запорожья опровергли сообщения о захвате Пологи и эвакуации из Васильевки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщения о захвате города Пологи и эвакуации жителей из Васильевки и Михайловки, распространяемые проукраинскими СМИ, недостоверны, заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с одной целью – внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику и одурачить своих же военных, которых их иностранные кураторы ежедневно посылают на смерть», – написал он в своем Telegram-канале.

Как заверил врио главы Запорожской области, границы региона надежно защищены, и ни один метр земли «не отдан врагу». По словам Балицкого, службы Запорожья в штатном режиме, все сотрудники органов власти находятся на своих рабочих местах. Он призвал отписаться от украинских соцсетей и публичных страниц, чтобы «не быть одураченными киевскими пропагандистами».

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают свою военную группировку на Запорожском направлении.