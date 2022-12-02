В Донецке 70 солдат ВСУ и боевиков «Азова»* предстанут перед судом Фото: Дмитрий СТЕШИН

Около 70 военных Вооруженных сил Украины и боевиков националистического батальона «Азов»* предстанут перед судом в Донецке, рассказали в правоохранительных органах Донецкой народной республики.

«Завершено расследование в отношении порядка 70 человек, совершивших военные преступления против мирного населения. Среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также «Азова»*. По имеющимся данным, пока их планируют судить на территории Донецка», – передает ТАСС сообщение силовиков.

Напомним, ранее Следственный комитет России установил личность боевика националистического полка «Азов»*, который отдал приказ блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе. Он отдавал приказы уничтожать всех, перемещавшихся по территории Мариуполя, включая женщин и детей.

Сайт KP.RU разбирался, зачем Киеву отдали боевиков «Азова»*.

*Запрещенная в России террористическая организация