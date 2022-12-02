Вучич заверил, что через Сербию не будут обходить санкции против России

Глава республики Вучич заявил, что Сербия не намерена наживаться на всеобщем кризисе ввиду конфликта в Украине Фото: REUTERS

Сербия не допустит обхода санкций против России с помощью ресурсов республики. Об этом сообщил глава государства Александр Вучич. Он заявил, что уведомил комиссар по расширению ЕС и политике соседства Оливер Вархели об отсутствии в Сербии путей обхода санкций.

"Никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях, - подчеркнул Вучич.

По его словам, Сербия не намерена наживаться на всеобщем кризисе ввиду конфликта в Украине. "У нас достаточно сильная экономика и госфинансы, чтобы беспокоиться о себе, а с такой поддержкой ЕС у нас нет больших проблем", - сказал Вучич. Он отметил, что сербские правоохранительные органы уже выявляли фирмы, которые занимаются реэкспортом в РФ и пресекли их деятельность.

2 декабря 2022 года Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение, согласно которому обход санкций против России будет считаться уголовным преступлением в Евросоюзе. Предполагается, что физлицам может грозить заключение в тюрьме на пять лет, а юрлицам штраф в размере 5% от общего оборота компании за год. Список конкретных нарушений также прикреплен к положению.