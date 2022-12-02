Еврокомиссия хочет ввести наказание от пяти лет за обход санкций против России

Еврокомиссия утвердила список преступлений, нарушающих санкционный режим ЕС против России Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение, согласно которому обход санкций против России будет считаться уголовным преступлением в Евросоюзе. Соответствующее заявление ведомство опубликовала на сайте в Брюсселе. Предполагается, что физлицам может грозить заключение в тюрьме на пять лет, а юрлицам штраф в размере 5% от общего оборота компании за год. Список конкретных нарушений также прикреплен к положению.

"Нарушение санкций ЕС - серьезное уголовное преступление. Введение ограничительных мер ЕС <...> показывает сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур. Предлагаемая директива установит одинаковый уровень наказаний во всех государствах-членах, закрывая тем самым существующие правовые лазейки и повышая сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС", - отмечается в документе.

Положение подразумевает также "стандарты наказаний" для физических и юридических лиц.

Еврокомиссия перечислила список уголовных преступлений, которые нарушают санкции ЕС против России. Они охватывают правонарушения ограничительных мер: "это означает обход или попытку обойти ограничительные меры путем сокрытия средств или сокрытия того факта, что лицо является конечным владельцем средств", - добавила ЕК.

Напомним, совет Европейского союза принял решение включить обход санкций в список преступлений. Соответствующая инициатива утверждена единогласно в понедельник, 28 ноября 2022 года.

Ранее стало известно, что Европейский союз занимается активной разработкой девятого пакета санкций против России из-за конфликта в Украине. Об этом на пресс-конференции в Финляндии заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, новый пакет нацелен на то, чтобы ослабить предельно экономику России из-за ее намерений продолжать спецоперацию. ЕС будет работать над ограничениями до тех пор, пока Украина не победит.

В список нарушений санкционного режима вошли "предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу указанного в черном списке ЕС лица, организации или органа, "неспособность заморозить эти средства", "предоставление возможности въезда обозначенным лицам на территорию государства-члена или их транзита через территорию государства-члена", "заключение сделок с третьими странами, которые запрещены или ограничены санкциями ЕС", "торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены", "предоставление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена; или же предоставление других запрещенных или ограниченных услуг, таких как юридические консультации, трастовые услуги и услуги налогового консультирования".