"Дождь"* уволил телеведущего Коростелева за фразу о помощи военным России

Увольнение Коростелева стало непростым решением для руководителей телеканала, подчеркнула глава информационной службы Екатерина Котрикадзе** Фото: YouTube

Телеканал "Дождь"* уволил ведущего Алексея Коростелева, который рассказал в эфире о "помощи с элементарными удобствами российским солдатам". Об этом сообщила в эфире телеканала глава информационной службы Екатерина Котрикадзе**. "У некоторых наших зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии. Это не так. Канал этим не занимается, не занимался и не будет заниматься в дальнейшем никогда. Мы знаем, насколько двусмысленно могли звучать слова нашего коллеги. В эфире недопустимы формулировки, которые могут посеять сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня", — сказала она, подчеркнув, что это непростое решение для руководителей телеканала. В эфире "Дождя"* Коростелев попросил присылать сообщения о ситуации в армии на почту канала, а также выразил надежду, что это поможет создать для солдат "хоть какие-то нормальные условия", которых они "лишены".

Вместе с тем поступают жалобы от мобилизованных участников спецоперации в Украине. Так, например, депутату Госдумы Максиму Иванову поступают жалобы от семей мобилизованных из Свердловской области, не получивших выплаты. По его словам, за полтора часа ему направили 126 обращений.

Напомним, также мобилизованные граждане столкнулись с массовыми отказами или ошибками в банках в связи с предоставлением кредитных каникул для участников СВО в Украине. К такому выводу пришли журналисты издания "КоммерсантЪ". Учреждения признают наличие проблем, однако не видят в этом нарушения закона.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.