Латвия начала разбирательства против "Дождя"* после высказывания ведущего о помощи армии РФ Фото: REUTERS

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс написала в своем Twitter, что российский оппозиционный телеканал "Дождь"* должен вернуться в Россию и работать там. По его информации также начались разбирательства в отношении канала после высказывания экс-ведущего Алексея Коростелева о помощи российской армии.

"Я считаю, что "Дождь"* должен уехать работать в Россию, а вид на жительство (его сотрудников) должен быть аннулирован", - выразил мнение министр. Он также заявил о начале процесса разбирательства из неназванного источника.

"Мне сообщили, что процесс начался", - сообщил Пабрикс позднее.

Вместе с тем Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал "Дождь" на 10 тысяч евро, но за другие сюжеты, из предыдущих эфиров, где на карте Крым был отмечен российским, а также упоминались слова "наша армия" в отношении ВС России.

Российский телеканал "Дождь"* получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что Телеканал "Дождь"* уволил ведущего Алексея Коростелева, который рассказал в эфире о "помощи с элементарными удобствами российским солдатам". Об этом сообщила глава информационной службы канала Екатерина Котрикадзе**, уточнив, что это было сложным решением для всей редакции.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.