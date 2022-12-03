СМИ: из-за роста цен британцы доедают за своими домашними животными

Британцы ради экономии доедают корм за своими питомцами. Фото: REUTERS

Многим британским семьям из-за роста цен приходится есть еду для домашних питомцев и разогревать пищу на свечах. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на руководитель продовольственной программы из Кардиффа Марка Стида.

«Я до сих пор в шоке от того, что одни доедают корм за домашними животными, а другие разогревают еду на свечах или на батарее», - рассказал Стид изданию, уточнив, что Кардифф считается «процветающим» населенным пунктом.

Тем не менее ряду семей приходится выбирать между отоплением и едой из-за повсеместного подорожания, сказал Стид.

Ранее уже сообщалось, что британцы экономят на еде, чтобы оплатить электричество, а каждый пятый взрослый житель страны допустил просрочку оплаты счета.

В то же время в Германии призвали граждан перейти на кошачий метод умывания ради экономии и «борьбы с Россией».