В США заявили о тревожной тенденции снижения доверия американцев к армии

Доверие к американской армии стремительно падает в США Фото: REUTERS

Меньше половины (48%) американцев доверяют Вооруженным силам страны, в то время как четыре года назад уровень доверия был 70%. Это тревожная тенденция. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам респондентов, ухудшение доверия к американской армии стало следствием слишком "политизированного" командования Пентагона и попытки внедрения "прогрессивных" практик.

"У Пентагона серьезная проблема с набором персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных", - заключила ведущая.

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Стив Бейнон пришел к выводам, что планы по набору новобранцев в армию США в 2022 году не удалось выполнить из-за повального ожирения и высокого числа уголовников. По его словам, американские Вооруженные силы недосчиталась 10 тысяч рекрутов.

Не помог даже запуск курсов предварительной боевой подготовки, главная цель которых – снизить вес участников до норм, которые позволяют им начать службу. Но все равно только 23% молодых американцев отвечают требованиям к новобранцам, утверждает Бейнон.