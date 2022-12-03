В Совфеде предупредили о тяжелых последствиях введения потолка цен на нефть

Потолок цен на российскую нефть приведет к лавинообразному росту стоимости топлива Фото: REUTERS

Введение ценового потолка на российскую нефть приведет к тяжелым последствиям для мировой экономики, в том числе к лавинообразному росту стоимости топлива, ажиотажному спросу и разрыву логистических цепочек. Об этом заявил в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Иван Абрамов.

"Введение G7 потолка цен на российскую нефть приведет к очень тяжелым последствиям для рядовых европейцев и европейской экономики, им грозит действительно "ледяная" зима", - констатировал Абрамов.

Сенатор выразил уверенность, что на фоне этого решения европейская экономика лишится своих конкурентных преимуществ "на долгие годы".

Как ранее писал сайт KP.RU, страны "Большой семерки" и Австралия достигли консенсуса по потолку цен на российскую нефть. Предельная стоимость на покупку нефти российского происхождения, согласно заявления коалиции, установлена на уровне 60 долларов США за баррель.

В этот же день Евросоюз согласовал решение о введении потолка цен на российскую нефть — он составит 60 долларов за баррель. Польша долго настаивала на 30 долларах, но потом и ее вынудили согласиться, чтобы не затягивала процесс — потолок-то намеревались ввести 5 декабря.