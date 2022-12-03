Решение G7 по потолку цен на российскую нефть вступит в силу 5 декабря 2022 года

Страны «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса по потолку цен на российскую нефть. Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса по потолку цен на российскую нефть. Предельная стоимость на покупку нефти российского происхождения, согласно заявления коалиции, установлена на уровне 60 долларов США за баррель.

«Страны G7 и Австралия, будучи действующими членами Коалиции по ограничению цен, 2 декабря 2022 года достигли консенсуса по максимальной цене в 60 долларов США за баррель нефти российского происхождения в соответствии с единогласным решением стран-членов Европейского союза», - цитирует РИА Новости обнародованное в пятницу 2 декабря заявление.

Сообщается, что решение по потолку цен на российскую нефть вступит в силу 5 декабря. В то же время предельная стоимость на российские нефтепродукты будет объявлена отдельно, а решение по потолку цен на них вступит в силу с 5 февраля 2023 года.

Экономист Чирков описал последствия введения потолка цен на российскую нефть здесь на KP.RU.

Глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что потолок цен на российскую нефть ставит под удар энергобезопасность ЕС. Европа вводит лимит цен ради удовлетворения амбиций США, заявил парламентарий.

Ранее в США заявили, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель и может пересматриваться, а обозреватель Oil Price допустила, что потолок цен на нефть может увеличить доходы России.