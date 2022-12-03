Эксперты Роскачества дали рекомендации по бокалам для игристых вин Фото: pixabay.com

Какие лучше выбрать бокалы для игристого вина, рассказали в Роскачестве. Рекомендации эксперта ведомства приводит РИА Новости.

Глава экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян сообщил, что наилучшим образом игристому вину подходят классические бокалы под белое вино.

"В качестве подарка под игристые вина я бы рекомендовал выбирать не традиционно любимые у нас высокие бокалы "флейты", а классические бокалы под белое вино, - уточнил Саркисян. - Для тех, кому вкус и аромат вина важнее наблюдений за игрой пузырьков – это правильный выбор. В таких бокалах вино раскрывается гораздо интересней".

Напомним, на фоне презентации пятого, юбилейного "Винного гида России 2022" сайт KP.RU взял интервью у экспертов Роскачества, которые работали над его составлением. Так, директор Департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала о главных трендах российского виноделия.

Руководитель Роскачества Максим Протасов также ответил на ряд вопросов. Как эксперты Роскачества выбирали вина для национального рейтинга? Чем отличается "Винный гид России-2022" от своих предшественников? Что нового появилось? Есть ли какие-то сюрпризы для экспертов и покупателей? Ответы можно узнать в эксклюзивном материале "Комсомольской правды".