Врио губернатора Балицкий назвал дезинформацией слухи о мобилизации в Запорожской области

Евгений Балицкий Фото: из соцсетей

Сообщения украинских средств массовой информации о якобы стартовавшей мобилизации в Запорожской области не соответствуют действительности. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в субботу, 3 декабря 2022 года.

"Киевская пропаганда не успокаивается в своем безумии и продолжает распространять разного рода дезинформацию, - написал Балицкий в своем телеграм-канале. - Одна из них о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы. В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет".

По его словам, запорожцы, которые желают стать участниками спецоперации, могут вступить в батальон имени Судоплатова. Он составляется из добровольцев, уточнил врио главы региона.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что Киев активно, массово и сознательно распространяет фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. В военном ведомстве сообщили, что подобные данные не соответствуют действительности, а призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации уже полностью завершен.

Напомним, 28 октября нынешнего года министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным доложил ему о завершении призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. По словам руководителя российского военного ведомства, в общей сложности в рамках мобилизационных мероприятий в армию РФ было призвано порядка 300 тысяч резервистов.