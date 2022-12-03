ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С Фото: пресс-служба Минобороны России

Воздушно-космическим силам России передана новая партия истребителей Су-35С, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнАЗЗ) изготовил и передал Минобороны России очередную партию новых самолетов Су-35С», – сказано на сайте ОАК.

Как отмечается в сообщении, многофункциональные истребители Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре к месту несения службы. В ОАК подчеркнули, что производственные мощности КнААЗ полностью загружены, а поставки авиационной техники российской армии осуществляется в сроки, предусмотренные контрактами.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре Воздушно-космические силы России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, а в сентябре партию новых Су-35С.