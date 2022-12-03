Российский разведчик назвал минимальными потери РФ в зоне спецоперации Фото: Александр КОЦ

Потери Вооруженных сил России в зоне проведения военной спецоперации на Украине минимальны, заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское Луганской народной республики.

Как отметил военнослужащий в беседе с РИА Новости, российские войска продвигались медленно, однако всегда грамотно и с минимальными потерями. По его словам, каждый боец был на счету, а артиллерия корректировалась исходя из задачи минимизации потерь среди личного состава.

Разведчик подчеркнул, что морально-психологическое состояние солдат высокое, они постоянно рвутся на передовые позиции. Вместе с тем, сообщил он, перед штурмом улиц и домов войска «ровняют с землей» убежища противника и уничтожают технику Вооруженных сил Украины. Военный объяснил, что сначала украинские позиции обстреливаются из минометов и гранатометов, а уже затем начинается штурм.

«Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это не приукрашивание чего-то», – резюмировал боец.

Напомним, ранее российский разведчик рассказал о «смертниках» в танках ВСУ с заваренными люками.

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