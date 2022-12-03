Российский разведчик рассказал о "смертниках" в танках ВСУ с заваренными люками

Украинским танкистам заваривают люки, чтобы они не сбежали с поля боя Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовить "смертников" из танкистов, которых буквально замуровывают в бронемашинах, заваривая люки. Об этом рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа.

"То есть делалось все, чтобы экипаж не мог покинуть машину, - уточнил военный. - Они из них насильственно сделали смертников".

По его словам, несмотря столь жестокие меры, украинские танкисты научились находить выход из подобных ситуаций. Они отворачивают башни танков назад и движутся к российским позициям, после чего останавливают военные машины и выстукивают по корпусам сигналы SOS, сообщил разведчик.

Российские техники спасли уже несколько таких "смертников", утверждает собеседник агентства.

По мнению военного, на такие меры офицеры ВСУ идут из-за нежелания украинских танкистов вступать в боевые действия против России, что для них равносильно смертному приговору.

Как ранее писал сайт KP.RU, разведка Луганской народной республики (ЛНР) выяснила, что что командный пункт ВСУ подготовлен к эвакуации из Артемовска. Однако приказа от украинского командования об отходе из города пока не поступало.

Напомним, бывший украинский солдат Олега Попов рассказал, что многие призванные в ряды ВСУ молодые украинцы наотрез отказываются участвовать в боевых действиях и идти на передовую, так как совсем не хотят участвовать в боевых действиях против России и боятся смерти.