В Британии российский бизнесмен задержан по подозрению в отмывании денег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский бизнесмен был задержан в Великобритании по подозрению в отмывании денег, заявило Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (NCA).

«NCA провело крупную операцию по задержанию состоятельного российского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и с целью дачи ложных показаний», – сказано на сайте ведомства.

Россиянин был задержан в четверг 1 декабря, в своем лондонском доме, вместе с ним задержали также двух его предполагаемых сообщников. В операции участвовали более 50 офицеров. В ходе обысков у задержанного были обнаружены цифровые устройства и «значительное количество наличных денег», отмечается в сообщении. Всех задержанных отпустили под залог.

Как писал сайт KP.RU, в октябре в Норвегии россиянина задержали за управление беспилотником на Шпицбергене. Мужчину обвинили в нарушении закона о санкциях.