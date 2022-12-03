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НовостиВ мире3 декабря 2022 15:29

В Британии российский бизнесмен задержан по подозрению в отмывании денег

Его также подозревают в сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и с целью дачи ложных показаний
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Британии российский бизнесмен задержан по подозрению в отмывании денег

В Британии российский бизнесмен задержан по подозрению в отмывании денег

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский бизнесмен был задержан в Великобритании по подозрению в отмывании денег, заявило Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (NCA).

«NCA провело крупную операцию по задержанию состоятельного российского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и с целью дачи ложных показаний», – сказано на сайте ведомства.

Россиянин был задержан в четверг 1 декабря, в своем лондонском доме, вместе с ним задержали также двух его предполагаемых сообщников. В операции участвовали более 50 офицеров. В ходе обысков у задержанного были обнаружены цифровые устройства и «значительное количество наличных денег», отмечается в сообщении. Всех задержанных отпустили под залог.

Как писал сайт KP.RU, в октябре в Норвегии россиянина задержали за управление беспилотником на Шпицбергене. Мужчину обвинили в нарушении закона о санкциях.