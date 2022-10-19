В Норвегии россиянин задержан за управление беспилотником на Шпицбергене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданина России задержали в Норвегии за то, что он управлял беспилотным летательным аппаратом в районе Шпицбергена, рассказал адвокат россиянина адвокат Аня Индбьер.

По информации телеканала NRK, 47-летний мужчина был задержан полицией на две недели. Он имеет российский и британский паспорта. Ему предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях.

Во время задержания у россиянина были изъяты дроны и электронные устройства. Как заявили в полиции, данные, заснятые беспилотниками, имеют большое значение для дела. Сам задержанный признался, что управлял дроном на Шпицбергене.

Напомним, на прошлой неделе полиция Норвегии арестовала четверых граждан России за незаконную съемку охраняемых объектов. Они были задержаны в городе Мушеэн в ходе проверки автомобиля с российскими номерами. При обыске у них были обнаружены камеры с фотографиями охраняемых объектов.

Как писал сайт KP.RU, власти Норвегии могут ввести запрет на въезд туристов из России, аналогичный тому, который ввела Финляндия. Об этом заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций королевства Эмили Энгер Мель.